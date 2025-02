Conte in conferenza: “Sono soddisfatto della prestazione contro una grande squadra. Sul modulo…”

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa al termine di Lazio-Napoli terminata 2-2. Ecco quanto evidenziato dal nostro inviato:

“Non posso non essere soddisfatto della prestazione. Sapevamo il tipo di squadra che affrontavamo e la prestazione è stata ottima. C’è rammarico perché nel giro di 15 giorni al 90esimo abbiamo lasciato 4 punti. Questa partita è stata diversa ed il pareggio è più consistente, abbiamo dimostrato che non vogliamo mollare a prescindere da tutto. Mi piace molto lo spirito di questi ragazzi che vogliono sempre andare oltre l’ostacolo. Questa è una classifica che per me è straordinaria, poi altri potranno vederla in modo diverso. Oggi abbiamo cambiato il quarto modulo in 8 mesi e chi capisce di calcio sa quanto è difficile. Avevo detto che saremmo stati duri da battere e così è stato, a dimostrazione che si sono fatti grossi passi in avanti. Complimenti alla Lazio, non era facile giocare in questo ambiente. C’è rammarico ma ci teniamo stretti questo punto, andiamo avanti a testa alta con l’obiettivo di uscire sempre con la maglia sudata dal campo”.

“Faccio i complimenti a Jack oggi come l’ho fatto in passato. Tutti hanno contribuito alla somma di questi punti. Jack è un ragazzo serio e quando ho sfruttato le sue caratteristiche per necessità cambiando modulo ha dimostrato di essere pronto. L’allenatore deve essere bravo a cucire l’abito migliore per i suoi giocatori. Abbiamo sopperito all’1 contro 1 andando per vie centrali”.

“Bisogna lavorare sui sistemi di gioco e come tutte le cose c’è bisogno di tempo per far assimilare i concetti ai ragazzi. L’infortunio di Neres ci ha costretti a cambiare. I ragazzi sono stati molto bravi sfruttando le similitudini tra i due moduli, come ad esempio il trio di centrocampo utilizzando anche un po’ Jack in mezzo al campo. Non so per quanto continueremo per questo modulo, ma qualsiasi cosa faremo la faremo per il bene della squadra. Anche Politano si è sacrificato per il bene della squadra. Mazzocchi ha chiesto di uscire e sono stato costretto a cambiare ancora in corsa. Complimenti anche a Rafa Marin che si allena con serietà e merita spazio per quello che sta facendo. Questo è un gruppo eccezionale, complimenti ai ragazzi”.