Conte: “Ad inizio anno siamo partiti con un’idea per poi passare al 433. Oggi dobbiamo trovare l’abito migliore per caratteristiche”

Il tecnico del Napoli Antonio Conte ai microfoni di Dazn ha parlato prima della sfida contro la Lazio dalla pancia dell’Olimpico soprattutto in merito alle assenze e all’essere costretto a fare un cambio modulo. Queste le sue parole: “Tu da allenatore sai benissimo quanto è difficile lavorare su un modulo. Noi da inizio anno siamo partiti da un’idea per poi passare al 433 passando però per tre diversi moduli, ovviamente dovendo fare i moduli in base a ciò che viene offerto dal club, a inizio anno ho anche fatto in modo che McTominay si alzasse. Oggi è difficile per mancanza di uomini, ma dobbiamo trovare l’abito migliore con dei calciatori con determinate caratteristiche senza snaturarli. Di base se hai il tuo assetto di gioco continui con quelli, non lo fai del tutto, lo fai per impellenti necessità, poi detto questo la Lazio ci ha battuto due volte e per questo onore e merito a loro, noi abbiamo lavorato tutta la settimana per questa gara e cercheremo di fare il nostro meglio in questa partita”.