L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto su come Antonio Conte sta preparando la gara di oggi contro la Lazio. Secondo il quotidiano dopo Olivera e Spinazzola, Conte perde anche Neres, ma lui non perde la maschera. Infatti il mister rilancia e cambia la squadra. Pesca infatti Raspadori e vara il primo Napoli con le due punte e la sua vecchia anima vincente formato 3-5-2. Torna titolare Buongiorno, di nuovo al centro della difesa con Rrahmani e Juan Jesus ai lati, e Mazzocchi a sinistra, da quinto, favorito su Politano. Il quarto modulo della stagione, dunque, per il terzo round dopo le due sconfitte di dicembre e che arriva in un momento cruciale. Il Napoli è ancora primo ma dopo i pareggi contro Roma e Udinese il vantaggio sull’Inter è di solo un punto. Il tutto, alla vigilia di una giornata complessa per tutti: azzurri in trasferta a Roma, l’Inter a Torino contro la Juve, il tutto a quindici giorni dallo scontro diretto.