L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sui dubbi di formazione di mister Conte per la gara di oggi contro la Lazio. Secondo il quotidiano oggi il Napoli alle ore 18 scenderà in campo contro la Lazio allo stadio Olimpico. Conte proporrà alcuni cambi di formazione, ma è molto difficile capire con quale undici affronterà la Lazio. La grande sorpresa di giornata dovrebbe essere l’esclusione di Matteo Politano. Titolare ventuno volte su ventitré, con due turni di riposo concessi all’andata contro il Lecce e il Venezia. Il cambio modulo richiede due quinti: a destra ci sarà Di Lorenzo e a sinistra, invece, il favorito è Mazzocchi. Conte ha provato in quell’inedita posizione Politano e poi il collega con maggiore intensità negli ultimi due giorni. Un terzino di ruolo, più avvezzo a giocare a destra ma adattabile anche a sinistra. Anche se Politano quando Conte ha optato per il 4-2-4 ha interpretato le partite anche a tutta fascia.