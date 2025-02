L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle condizioni di Alessandro Buongiorno. Secondo il quotidiano Buongiorno tornerà a guidare la difesa del Napoli. Il giocatore ex Torino sarà titolare nella gara contro la Lazio. Il difensore è reduce da un lungo periodo ai box per via di un problema alla schiena. Ora sembra aver ritrovato la giusta forma fisica. Da quando ha ricominciato a lavorare, tra l’altro, Buongiorno ha praticamente dovuto rifare la preparazione: nel corso della convalescenza ha perso tono e massa muscolare, ed è per questo che nelle ultime due giornate Conte ha continuato a far giocare Juan Jesus. Ora è pronto: deve cominciare a ritrovare in fretta il ritmo, considerando che il periodo è fondamentale per le sorti del campionato. E il 2 marzo c’è l’Inter al Maradona.