Buongiorno in conferenza: “Siamo amareggiati. Felice per il rientro, è stata dura. Calo fisico? Vi spiego”

Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa al termine di Lazio-Napoli terminata 2-2. Ecco quanto evidenziato dal nostro inviato:

“Sono stato felicissimo di rientrare e dare il mio contributo. Siamo amareggiati per il gol subito anche se contro una grande squadra, bisogna lavorare e migliorare ancora”.

“Quando subisci gol è sempre perché hai sbagliato qualcosa, però stiamo lavorando per migliorare e per curare tutti i dettagli che poi ci portano alla vittoria. Bisogna essere consapevoli del nostro lavoro e migliorare ancora”.

“Per come è andata la partita rimane un po’ di amarezza, ma eravamo in una situazione d’emergenza e ci teniamo questo punto. C’è da recuperare le energie e pensare già alla prossima”.

“Non credo che siamo in calo fisico, dipende molto dall’inerzia della partita e dalla squadra avversaria. Contro l’Udinese è stata la partita in cui abbiamo corso di più”.

“Giocare a 3 o a 4 per me è indifferente. Dovevamo solo riprendere i meccanismi in fase offensiva e difensiva. Io cerco sempre di dare il massimo contributo sia in campo che fuori, cerco di far restare sempre alto lo spirito di generosità tra di noi. Questo spirito è ciò che conta di più”.

“Non è stato un infortunio facile, abbiamo fatto un gran lavoro con il mister e con lo staff. Ho dovuto fare un secondo ritiro. Il mio cambio è stato anche propiziatorio per il gol. Io continuerò a mettermi al servizio dell’allenatore e dello staff perché abbiamo molta fiducia in loro”.