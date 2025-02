Sky Sport dedica un servizio ad Antonio Conte: “Veni, vidi, vici”

Sky Sport ha dedicato un servizio speciale ad Antonio Conte attraverso il racconto all’interno dell’episodio de ‘L’uomo della domenica”. Queste le parole utilizzate per l’attuale mister azzurro: “È l’uomo che coinvolge e che sconvolge per la sua leadership dominante e per il messaggio che manda, l’attitudine a comprare dipendenza di chi ne sposa l’attenzione al costante superamento dei propri limiti. Antonio Conte e il Napoli, il big bang che scuote il calcio italiano, che incendia lo scenario con le fiamme alzate che l’allenatore fa ricadere in un club nuovamente protagonista. È riesploso il Contismo, che riesce a provocare una scossa tellurica, assieme al gusto di mai spento di riedificare dal nulla squadre di vertice, sfibrando anima e muscoli, imponendo regole che non sono negoziabili. Il Conte partenopeo in fondo è il Conte di sempre, forse non piace a tutti ma non bluffa, non illude, quasi sempre vince, persino al primo colpo“.