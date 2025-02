Sky – Dia torna in gruppo, anche Marusic torna in gruppo, lui partirà tra i titolari

Novità importanti in casa Lazio, prossima avversaria del Napoli in campionato. Per i biancocelesti di Marco Baroni è tornato in gruppo l’ex Salernitana Boulaye Dia, che era stato fermo per un infortunio. Il senegalese ha svolto la rifinitura assieme ai suoi compagni, ma è destinato alla panchina perché non ancora al 100% per partire da titolare. Novità anche per quanto riguarda Marusic, che nonostante una fasciatura al polpaccio partirà dal primo minuto. Ballottaggio per Maroni in trequarti, tra Pedro, in un grande stato di forma e Dele Bashiru.