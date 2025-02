Repubblica – ADL e lo stadio di proprietà: il progetto del patron azzurro prende forma

ADL continua a lavorare incessantemente al progetto dello stadio di proprietà.

La notizia è stata ripresa stamane da La Repubblica, secondo cui il patron starebbe valutando di accelerare il percorso per dare vita in una zona periferica di Napoli ad un impianto da circa 60.000 posti per il quale sono previsti circa 250 milioni di euro, un grosso investimento che ADL crede sia arrivato il momento di mettere in atto, anche dal punto di vista economico, considerato che se dovesse andare in porto il progetto anche la SSC Napoli guadagnerebbe un incasso importante e sicuro, di entrare pari a circa 100 milioni annui.