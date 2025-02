Infortunio Neres – chi giocherà al suo posto ?

Questa stagione il Napoli sta soffrendo molto sulla tematica degli infortuni, e quello di David Neres ha avuto lo stesso impatto di una doccia gelata quando meno te lo aspetti. Il brasiliano ha subito una lesione sulla coscia sinistra, e dovrà stare fermo ai box per 30-40 giorni. Adesso Antonio Conte cercherà l’alternativa più valida, ma quali sono le opzioni ?

1 Giacomo Raspadori – Raspa ha già giocato in quel ruolo, e nonostante non abbia tutte le caratteristiche di un’ala, può benissimo dire la sua.

2 Noah Okafor – Lo svizzero è fuori forma e si vede, ma se riuscisse a recuperare velocemente può essere una grandissima risorsa per gli azzurri.

2 Cyril Ngonge – Anche il belga è stato usato in questa posizione nella stagione corrente, ed ha realizzato una doppietta ( contro il Palermo in Coppa Italia. )

3 3-5-2 con Simeone – L’alternativa meno probabile ma che va comunque tenuta in considerazione. Nonostante in genere il cambio di modulo va a soverchiare gli equilibri di una squadra, in questa situazione il mister può farci un pensierino.

Non ci resta che attendere per vedere che soluzione verrà trovata.