Cds – ” C’è la decisione di Adl riguardo lo stadio, lo ha fatto sapere al sindaco “

Arrivano importanti novità per quanto riguarda la questione dello stadio, in ballo da diversi anni. Infatti, secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il presidente del Napoli avrebbe preso una decisione definitiva. Ecco un estratto dell’articolo:

” Il Maradona è stato escluso dalla cena di lunedì tra Aurelio De Laurentiis e Gaetano Manfredi: il presidente, in città da un paio di giorni per una serie di incontri e sopralluoghi relativi al centro sportivo, avrebbe spiegato al sindaco di Napoli l’intenzione di cambiare strategia in merito allo stadio e di preferire la costruzione di un nuovo impianto alla strada del restyling di quello di Fuorigrotta. Troppo complessa, considerando le condizioni in cui versa. Anzi: andrebbe abbattuto e riedificato ma servirebbero anni; anni in cui la squadra dovrebbe trovare un impianto provvisorio adeguato anche ai parametri Uefa. Fine della storia. Almeno per il momento. ”