L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul momento attuale in casa Napoli. Secondo il quotidiano il Napoli è in riserva e senza riserve, cioè che la differenza di rendimento tra i titolarissimi e alternative è troppo evidente. E’ un bel problema quando si naviga il miglio più delicato di tutta la stagione. La spia si è accesa nel secondo tempo contro la Roma. Quella che sembrava una scelta di campo, per gestire punteggio ed energie, in realtà era un segnale di affanno che i novanta minuti contro l’Udinese hanno ribadito. Alcuni big del Napoli sono in riserva, evidente quando si tira la carretta a mille all’ora per mesi. Un calo fisiologico che andava messo in conto, perché fa parte del gioco e in assoluto fa parte della stagione di qualsiasi squadra. C’è sempre il momento in cui si finisce per rallentare e si perde qualche punto per strada.