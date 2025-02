L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul centrocampo del Napoli. Secondo il quotidiano che il Napoli avesse bisogno di riposare era evidente dopo la partita con la Juventus, dopo cui Conte ha concesso tre giorni di riposo. Il premio fu anche una necessità, dato il ritmo infernale che il Napoli aveva avuto in tutto il mese di gennaio, con gli scontri diretti con Fiorentina, Atalanta e Juventus. Poi dalla partita contro la Roma sono venuti fuori tutti gli sforzi di questo tour de force negli uomini chiave, ovvero Zambo-Anguissa e Scott McTominay. A loro Conte non rinuncia mai, sia per il loro furore agonistico che per la loro qualità, ma anche per la mancanza di alternative. E questo sta pesando, anche se c’è un rincalzo dietro, proveniente dalla Premier League come Philip Billing. Il danese non ha ancora debuttato in azzurro, anche se sembra essere pronto. Lui ha ritmi di Premier, esperienze in gare intense fisicamente, che aspetta solo di dare il suo apporto alla causa.