Biglietti Lazio – Napoli: ennesima trasferta vietata ai residenti in Campania. I dettagli

Il Napoli di Antonio Conte dovrà affrontare la Lazio all’Olimpico sabato alle 18:00. In vista di questo match delicatissimo ai fini della classifica, la società ha comunicato tramite nota ufficiale che la trasferta sarà vietata ai tifosi campani, i biglietti per il settore ospiti costano €40,00 e sono stati messi in vendita alle ore 13:00 di oggi. Ad acquistarli potranno essere solo i tifosi in possesso di fidelity card e non residenti sul suolo campano.

Le trasferte furono vietate anche nei precedenti due match disputati tra le due squadre in questa stagione. Infatti nel match di Coppa Italia tra Lazio e Napoli terminato 3-1 per i biancocelesti la trasferta fu già vietata ai tifosi campani. Lo stesso procedimento fu adottato per i tifosi laziali nel match terminato 0-1 per la squadra di Baroni allo Stadio Diego Armando Maradona.