Napoli-Inter, biglietti in vendita da domani: i prezzi

SSC Napoli comunica che a partire dalle ore 12:00 di martedì 11 Febbraio 2025 saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Inter, sfida valida per la 27° giornata di Serie A, che si disputerà nel weekend del 2 marzo 2025 allo Stadio Diego Armando Maradona. La vendita dei biglietti, disponibile esclusivamente online, si articola in tre fasi: la prima fase (Fase 1), riservata ai titolari di un Abbonamento SSCN 24/25, per l’acquisto di un biglietto extra; la seconda fase (Fase 2), riservata ai titolari di Fidelity Card; la terza fase (Fase 3) di vendita libera aperta a tutti.

Il primo prezzo è relativo alle prime due fasi, il secondo è la vendita libera:

CURVE INFERIORI 40 € – 45 €

CURVE SUPERIORI 55 € – 60 €

DISTINTI INFERIORI 75 € – 90 €

DISTINTI SUPERIORI 105 € – 120 €