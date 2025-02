Neres: “Contento di dare il mio contributo alla squadra. Conte? Do sempre il massimo quando ha bisogno”

David Neres è intervenuto ai microfoni di DAZN per lasciare alcune dichiarazioni sul suo periodo positivo al Napoli.

Ultimamente, il numero sette è diventato un perno fisso per il Napoli. Ecco le sue parole a riguardo: “È molto importante perché mi ha consentito di crescere, di avere fiducia e continuità per una sequenza di partite. Spero davvero di continuare a dare il mio contributo alla squadra”.

Inizialmente, l’ala brasiliana è partito spesso dalla panchina. Gli è stato chiesto se, adesso che è Khvicha Kvaratskhelia è andato via, sente una maggiore responsabilità come giocatore chiave del Napoli: “Per me non è importante quanto gioco, do sempre il massimo qualsiasi bisogno avrà l’allenatore”.