Napoli-Udinese, le pagelle MN. McTominay il più propositivo. Mazzocchi-JJ, che pasticcio!

Il Napoli non va oltre l’1-1 contro l’Udinese, e non riesce ad allungarsi a +6 sull’Inter. Al Maradona, si è vista una partita sporca, nella quale i friulani sono apparsi più freschi e combattivi. Di seguito, le pagelle del match a cura della redazione di MondoNapoli.

Alex Meret 6 – È ben reattivo in due occasioni nel corso del primo tempo, rispettivamente su Thauvin e su Ekkelenkamp. Non è posizionato bene sul tiro dell’1-1 proprio dell’olandese, successivo ad un disimpegno gestito male.

Giovanni Di Lorenzo 6,5 – È molto pulito negli interventi in fase difensiva, dove non sbaglia quasi mai, risultando a volte anche decisivo. Non sempre si fa vedere con qualità in fase difensiva.

Amir Rrahmani 6 – Commette pochi errori quando è chiamato in causa, ed è sempre attento. Non ha modo di strafare, visto che non è quasi mai impegnato.

Juan Jesus 5 – Macchia un buon inizio di gara a causa del disimpegno che ha poi portato alla rete dell’1-1 dei bianconeri. Un errore che in quella zona di campo non puoi assolutamente permetterti.

Pasquale Mazzocchi 4,5 – Non è attento in occasione del disimpegno che permette all’Udinese di pareggiare l’1-0. Rischia di commettere una seconda frittata verso la fine del primo tempo. In fase offensiva non è quasi mai pericoloso, così come nei cross. Una partita decisamente sbagliata da parte sua.

André-Frank Zambo Anguissa 5,5 – Non è lo stesso Anguissa visto nell’ultimo mese, ovvero dominante e presente. Si imbriglia nella morsa degli avversari, e non riesce mai a venirne fuori. Appare più lento e prevedibile, perdendo più di un duello a centrocampo.

Stanislav Lobotka 6 – In regia – così come in interdizione – si comporta bene, ma limitandosi al compitino. Ha delle occasioni in cui può far male, ma i difensori friulani riescono sempre a chiuderlo, complicandogli la serata.

Scott McTominay 7 – È il più propositivo tra gli azzurri. Ha un’occasione d’oro nel primo tempo, ma non riesce a spostare a sufficienza il pallone per battere Sava. Si rifà subito dopo dagli sviluppi di un calcio d’angolo, consegnando agli azzurri il momentaneo vantaggio. Ci prova nuovamente nella ripresa, ma il suo tiro finisce fuori di poco.

Matteo Politano 6,5 – Nel primo tempo tenta due conclusioni: in una è magistrale Sava, nell’altra non riesce a chiudere a dovere. È lui a battere il corner dell’1-0, messo in porta da McTominay. Cala però alla lunga distanza, finendo per essere sostituito nella ripresa.

Romelu Lukaku 5,5 – Intraprende un duello gladiatorio con tutta la difesa bianconera, che gli rende molto difficile far bene. Fa fatica a trovare spazi, ma cerca in ogni modo di ricavarne per i compagni. Il risultato, da parte sua, non è quasi mai positivo.

David Neres 5,5 – È anche in grado di trovare degli spunti interessanti, ma in altri momenti non è lucido come sempre. Finisce per perdersi nei momenti della partita. Come i suoi compagni di squadra, è apparso meno vivo e presente del solito.

SOSTITUZIONI

Giovanni Simeone s.v

Giacomo Raspadori s.v.

Cyril Ngonge s.v.

Billy Gilmour s.v.

Noah Okafor s.v.

All. Antonio Conte 5,5 – L’allenatore del Napoli non è stato in grado di stravolgere una partita apparsa assai difficile già nei primi minuti. Runjaic l’ha giocata imponendo agli azzurri l’enorme fisicità dei suoi uomini, oltre che cercando di dare fastidio mediante il pressing sulla prima costruzione. Questo secondo aspetto, sarà uno di quelli che porterà i bianconeri a pareggiare. Nel corso della ripresa, non riesce a cambiare la partita con le sostituzioni. In quest’uscita, assolutamente da dimenticare, si è vista una squadra in difficoltà e piuttosto in palla. Si spera che sia solo il risultato di una partita sporca, e non di un calo collettivo.