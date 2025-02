Manna: “Ci stiamo muovendo per stadio e centro sportivo. Okafor? Ha le caratteristiche che cercavamo”

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN per fare il punto della situazione sul Napoli, in attesa del match contro l’Udinese.

Il direttore sportivo ha lasciato alcune dichiarazioni riguardo una possibile occasione da cogliere in classifica: “Sicuramente è importante ottenere risultati ma prima ancora dei risultati per costruire qualcosa che sia duraturo. Bisogna essere uniti, andare tutti nella stessa direzione. Bisogna fare un blocco non solo interno ma anche esterno al campo, in tutte le componenti: dal club al mister, lo staff e la squadra. È fondamentale un’unione d’intenti in questo percorso che quest’anno, per ora, ci sta dando dei frutti”.

Ieri, l’allenatore Antonio Conte in conferenza stampa, ha parlato di un percorso di crescita del Napoli; Manna ha aggiunto: “Quando si parla di un percorso, di un progetto, è chiaro il mister fa un discorso a 360 gradi e lo fa soprattutto dall’alto della sua esperienza. Sono contento di potermi confrontare con lui tutti i giorni, per me è un motivo di arricchimento come per tante altre persone che lavorano all’interno del club. Può portare con sé un’esperienza che magari non si ha”.

Parlando di crescita societaria, Manna ha sottolineato: “Ci stiamo muovendo e stiamo lavorando per quanto riguarda il centro sportivo e lo stadio. Se ne sta occupando soprattutto il presidente; è importante anche quello per crescere e per consolidarci”.

Infine, Manna si è espresso anche sul nuovo arrivato, Noah Okafor e su cosa può dare al Napoli: “Okafor ha le caratteristiche che noi cercavamo in quella posizione, quindi guizzo, forza, uno contro uno, chiusura sul secondo palo. L’anno scorso ha fatto 6-7 gol in 1000 minuti da subentrante con Pioli. È un ragazzo che ha qualità che, però, ora è indietro di condizion come ha detto anche ieri il mister. Abbiamo la fortuna, per questa stagione, in queste situazione di non giocare più competizioni e ci permette di lavorare e di ricondizionare al meglio”.