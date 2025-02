DAZN – Conte: “Pressione sull’Inter? No, non è quello il nostro obiettivo!”

Antonio Conte, allenatore del Napoli, dopo il pareggio per 1-1 contro l‘Udinese ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn. Ecco le sue parole:

“La cosa più difficile è stata quella di non riuscire a realizzare tutte le opportunità e aver riportato in gara l’Udinese. E’ normale che al 70′ provo a dare nuove energie e di aumentare le cose in attacco, si possono fare cinque cambi e ho provato a farle. Non aspetto sempre l’80’ oppure l’85’ minuto per farli, è un peccato perchè meritavamo qualcosina in più.

Nella prima frazione abbiamo creato tante occasioni, abbiamo avuto il controllo del match, quando hai le opportunità bisogna realizzarle sennò vai in affanno. Ripeto, l’1-1 contro l’Udinese ci sta, hanno dei calciatori di cui si sentirà parlare presto: quando si pressa alti così, è normale prendere dei contropiedi, soprattutto quando c’è un giocatore come Lucca che è molto bravo sulle palle in profondità.

Noi guardiamo solamente a noi stessi, l’opportunità l’abbiamo persa per i punti da mettere per l’Europa, non bisogna offuscare la realtà. Stiamo facendo qualcosa di davvero straordinario. I calciatori stanno dando tutto, stasera sono usciti dal campo esausti, il nostro è il nono risultato positivo consecutivo. E’ qualcosa di incredibile”.