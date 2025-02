L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul mercato che attende il Napoli. Secondo il quotidiano Lorenzo Lucca è tra le rivelazioni del campionato con 9 gol e che si sta mettendo in mostra per Luciano Spalletti. Napoli-Udinese è anche Lukaku contro Lucca e l’attaccante dei friulani è stato anche nella lista del ds Giovanni Manna. Il ds ha bussato anche alla porta dell’Udinese. Il mercato estivo ha sconfinato nell’appagamento più totale, Lukaku è atterrato a Castel Volturno e dopo aver superato diffidenza e pregiudizi s’è imposto da leader, però Lucca non è mai sparito dal database di Manna e resta un obiettivo per la prossima stagione. Lukaku a quota nove ci è arrivato anche con tre rigori, mentre Lucca invece ha fatto tutto da sè. Il loro mondo è nei sedici metri, e non è una coincidenza che entrambi segnino esclusivamente dentro l’area.