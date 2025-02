L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla probabile formazione del Napoli per il match di domani contro l’Udinese. Secondo il quotidiano cresce l’attesa per Napoli-Udinese per la giornata numero 24 del campionato di Serie A. La compagine azzurra vuole tornare alla vittoria dopo il pareggio contro la Roma allo stadio Olimpico. Gli azzurri sono carichi e fiduciosi. Mancherà solo Mathias Olivera, che ne ha ancora per un po per la lesione al soleo della gamba sinistra. Spinazzola dunque sarà di nuovo il terzino sinistro, con Di Lorenzo a destra, Rrahmani e uno tra Juan Jesus e Buongiorno al centro per completare la difesa davanti a Meret. I soliti tre a centrocampo: Anguissa, Lobotka e McTominay e Politano, Lukaku e Neres confermati in attacco. L’ultimo acquisto Okafor andrà in panchina.