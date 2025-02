L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto su una statistica riguardante mister Antonio Conte. Secondo il quotidiano Conte è stato scelto come allenatore del mese di gennaio in Serie A. Il premio lo riceverà al Maradona prima della gara con l’Udinese, quando avrà il volto teso per una sfida importantissima per mantenere la testa della classifica. La concentrazione sull’Udinese è massimale. Conte da questo punto di vista è una garanzia. Quando le sue squadre sono state prime alla 23ª giornata cinque volte su sei a fine stagione hanno vinto il campionato. È successo al primo anno alla Juventus. Era in testa a pari punti con il Milan, ma alla fine l’ha spuntata lui chiudendo a +4. Ce l’ha fatta anche l’anno dopo e nella stagione 2013/2014. S’è ripetuto in Inghilterra al Chelsea. Al ritorno in Italia sulla panchina dell’Inter nel 2019/2020, c’è stato l’unico caso in cui nonostante fosse primo in classifica alla 23ª giornata, a pari punti con la Juve poi non è riuscito a vincere lo scudetto. Ci è riuscito l’anno dopo sempre coi nerazzurri: 53 punti, +4 sul Milan e tricolore. Ora con il Napoli ne ha 54 e +3 proprio sull’Inter, che affronterà a marzo.