L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle scelte di mister Conte per la gara di domani contro l’Udinese. Secondo il quotidiano il Napoli nella giornata di domani sfiderà l’Udinese al Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. Mister Conte ha un solo dubbio ovvero quello relativo al posto da titolare in difesa tra Juan Jesus e Alessandro Buongiorno. Il dubbio lo scioglierà solo all’ultimo, ma per il momento Juan Jesus resta favorito su Buongiorno per una maglia da titolare domani contro l’Udinese. Il difensore italiano è disponibile, s’allena regolarmente con i compagni, a Roma era stato convocato e ha giocato nell’allenamento infrasettimanale con il Giugliano. La forma non può essere ancora al top, mentre le ultime prestazioni di Juan Jesus fanno stare tranquillo Conte, che potrebbe riconfermare il brasiliano anche per la sfida di domani. Insomma, l’unico ballottaggio resta in piedi fino all’ultimo, visto che gli altri dieci che in pratica, non si toccano