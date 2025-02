L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha svelato un retroscena riguardante Frank Zambo-Anguissa. Secondo il quotidiano Anguissa è senza dubbio il giocatore che con Antonio Conte ha avuto la crescita più importante rispetto alla scorsa stagione. Infatti il mese di gennaio l’ha visto trionfare come “Player of the Month di Serie A. Il camerunense sta disputando una stagione di altissimo livello sotto la guida di Conte, migliorando anche i suoi traguardi personali. Infatti nelle ultime otto di campionato dei 17 gol realizzati dal Napoli, 7 contengono sua firma (4 gol e 3 assist). In totale in campionato sono già 5 reti. E ogni volta il pensiero andava al piccolo Daniele. Poi ci sono gli assist. Il centrocampista ex Fulham, arrivato nel 2021 ha il contratto fino al 2025 con opzione da parte del Napoli di prolungamento fino al 2027. All’orizzonte, c’è l’intenzione di blindarlo ulteriormente per renderlo più tranquillo. Intanto lui domina in campo dopo aver attraversato i dubbi estivi: poteva partire, Conte lo ha convinto a non farlo.