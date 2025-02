Altro trofeo individuale per mister Antonio Conte nel corso di questa grande stagione da parte sua e dei suoi ragazzi, che sono per ora al primo posto in classifica. Il tecnico azzurro è stato nominato coach del mese di gennaio, dove ci sono state importanti vittorie da parte dei suoi ragazzi. Ben 4 vittorie di fila e 12 punti conquistati contro Fiorentina, Hellas Verona, Juventus ed Atalanta anche senza Buongiorno ed Olivera e l’addio di Kvaratskhelia in direzione PSG.