Runjaic: “Davis domani non ci sarà, credo il Napoli sia ancora più fisico di noi, dovremo essere intensi e compatti”

Il tecnico dell’Udinese Kosta Runjaic ha parlato in conferenza stampa prima della sfida di domenica sera al Maradona contro il Napoli di Antonio Conte. Queste le parole del tecnico friulano:

“Credo il Napoli sia una squadra ancora più fisica rispetto a noi. Hanno una percentuale di km percorsi più alta rispetto agli avversari, andando a mettere densità e qualità in campo. Dovremo essere intensi e compatti per portare a casa i punti, per questo giocheremo da squadra. Non ci diamo per sconfitti, ma vogliamo riuscire a sfruttare ogni occasione a nostra disposizione. Sarà più difficile della gara contro il Venezia. Neres sta facendo bene anche ora, non può esserci una formula magica ma dobbiamo lavorare come squadra. Ci siamo visti l’ultima gara contro la Roma con loro che hanno lasciato poco spazio. Hanno giocatori molto bravi con il pallone tra i piedi e noi dobbiamo cooperare tutti assieme. Neres, Politano: sono giocatori che non si possono limitare solo con l’uno contro uno ma sarà importante comunicare bene in campo. Davis si è allenato in questi giorni però ha avuto un po’ di raffreddore e spero che all’inizio della prossima settimana ritorni con noi e possa essere convocato, proprio per questo non giocherà. Giannetti verrà con noi a Napoli e anche Ehizibue sarà a disposizione. Sanchez in questo periodo sta migliorando, è un giocatore che purtroppo a inizio anno ha saltato la preparazione. Ha grande esperienza e ha bisogno di accumulare minuti per entrare in forma al 100%. Non deve lavorare tanto in fase difensiva visto che non è la sua caratteristica principale ma dobbiamo comunque essere compatti. Contro il Napoli non avremo tanto possesso palla e questo lo dobbiamo sapere. Servirà quindi lavoro in fase di non possesso. Sanchez lo può fare ma non è nelle sue corde. Si è allenato molto bene in settimana ma non posso dargli uno statuto particolare che lo farà giocare titolare in tutte le gare che avremo. Gliel’ho detto fin dall’inizio e lui lo ha accettato. È importante che faccia il suo lavoro da leader, non solo in campo ma anche come comportamento e mentalità. Sa anche lui che può migliorare e alzare ancora di più il suo livello di prestazioni. Contro il Napoli dovremo andare oltre i nostri limiti. Penso che Ekkellenkamp sia un giocatore che deve ancora crescere ma è molto duttile e per questo può giocare come esterno ma anche in mezzo al campo, e in passato ha fatto anche la mezzala. Ha una buona corsa e contro il Venezia gli abbiamo mostrato due episodi dove poteva dare ancora un maggiore contributo dal punto di vista difensivo. A volte lascia spesso la sua posizione ma per andare a disturbare la squadra avversaria. Ha fatto una buona prestazione contro il Venezia e in settimana si è allenato bene. Magari potrebbe giocare titolare anche contro il Napoli. Ho fiducia in tutti i miei giocatori, sono il loro allenatore, questo però non vuol dire che li difendo ogni volta per forza. Dobbiamo parlare del loro errori e abbiamo un preparatore che si dedica totalmente ai portieri. Con Sava ne abbiamo parlato individualmente e ora deve riuscire a mostrare più autorità e presenza in campo. Gli errori possono capitare e sono più palesi quando parliamo di portieri. Gli errori però non dipendono solo da lui ma da come la squadra difende in una situazione. Abbiamo fiducia in tutti i nostri giocatori e sappiamo quanto e come Sava si sta adattando alla Serie A non avendo grande esperienza per questo campionato. La decisione definitiva sul modulo da utilizzare nella partita sarà presa domenica. Contro il Venezia abbiamo giocato con la difesa a quattro anche per alcune assenze e per l’infortunio che aveva subito Ehizibue. Abbiamo deciso di giocare a 4 per sopperire alla sua assenza. Il Napoli gioca con la difesa a 4 con i difensori centrali che partecipano al gioco, con mezzali molto forti. Nel girone d’andata abbiamo giocato con la difesa a 3 facendo bene ma perdendo per 3-1. Domenica non sarà fondamentale il modulo ma la coesione del gruppo che si dovrà concentrare ancora di più nella fase difensiva per crearci poi delle occasioni da sfruttare con la palla“.