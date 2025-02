Billing a Crc: “Sono qui per Conte, vi spiego. Che impressione il tifo del Napoli, da pelle d’oca!”

Philip Billing, calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Crc, emittente ufficiale della società. In questa, il calciatore danese ha raccontato del suo arrivo in maglia partenopea, di come si è integrato nel gruppo e di come è lavorare con Conte. Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Le tue prime impressioni sul Napoli e Conte? Uno dei motivi per cui sono qui è quello di poter lavorare con un allenatore come Conte. Lui è un vincente e con lui in allenamento devi sempre essere pronto. C’è da lavorare ogni giorno per divenire un calciatore migliore, e sono qui per farlo. Però, mi sto godendo questo momento e l’inserimento in questo gruppo”.

“Che tipo di gruppo hai trovato qui? Quando dall’estero arrivi in una nuova squadra devi trovare il tuo posto. Ma con me i ragazzi sono tutti gentili, lavorano duramente e cercano di aiutarmi. È un rapporto molto familiare e ci sentiamo una famiglia. Su di loro posso dire solo cose positive”.

“Anguissa e McTominay? Sono due ottimi giocatori. È bello allenarsi con loro e li guardo per capire come si muovono, visto che sono qui da più tempo di me. Parto dal modo di giocare, ma vedo anche cosa posso imparare da loro. Entrambi hanno caratteristiche importanti sia dal punto di vista fisico che da quello tecnico. Corrono molto e segnano anche”.

“Il tuo approccio con la Serie A? La differenza principale dalla Premier è l’aspetto tattico. Qui devi studiare molto le partite e gestirle, devi usare di più la testa. Ogni giorno lavoriamo per preparare le sfide, e questo mi aiuta a capire meglio il gioco”.

“Che impressioni ti ha dato il pubblico del Maradona in occasione di Napoli-Juventus? È impressionante vedere lo stadio pieno, sentire i tifosi cantare in ogni momento, ti fa venire la pelle d’oca. È molto diverso rispetto a dove ero prima. Si tratta di un tifo molto passionale che spinge la squadra, e me lo sto godendo”.

“Hai già visitato qualcosa della città? Ho guidato un po’ ed ho visto il Vesuvio ed il lungomare, così anche Capri e Amalfi da lontano. Non sono ancora andato al murales di Maradona ma avrò modo di passarci”.

“I tuoi gusti musicali? Ascolto principalmente rap e musica house, è un 50/50. Ascolto tanta musica danese. Non ho avuto modo di ascoltare la musica italiana, ma penso che inizierò a farlo anche per comprendere la lingua. Anche se non ho una vera e propria preferenza, cerco di ascoltare più cose”.