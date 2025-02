Okafor sceglie la 9 – L’ex Milan sceglie il numero di Osimhen

Okafor si prende la maglia numero 9.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, l’ex Milan ha scelto l’ex numero di Victor Osimhen, una responsabilità importante per l’attaccante svizzero: “Ha notato la 9 libera e se l’è presa, incurante di paragoni o di pressioni aggiuntive. Ha svolto le visite mediche, s’è subito aggregato ai suoi nuovi compagni di squadra e ora toccherà ad Antonio Conte valutarne le condizioni, osservarlo con attenzione, per capire se già dalla partita di domenica sera al Maradona, contro l’Udinese, potrà contare su di lui”.