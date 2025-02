Noah Okafor è da poco un nuovo giocatore del Napoli, sarà lui a prendere il posto di Khvicha Kvaratskhelia. Dietro il suo arrivo alla corte del mister Conte c’è anche lo zampino di una nuova agenzia: si tratta della You First, che cura tra gli altri gli interessi di Fabian Ruiz. Il suo nuovo agente sarà Miguel Alfaro, agente spagnolo che ha lavorato insieme ad Alessandro Favaro per portare lo svizzero al club azzurro.

Eccoli tutti e tre insieme nella foto di presentazione dello svizzero.