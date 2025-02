LIVE – Manna in conferenza stampa: “Dobbiamo ritornare in Champions dalla porta principale!”

11:58 – Manna risponde alle richieste di Kvara di andare via: “Ripeto che abbiamo provato a trattenere il calciatore. Non mi piace obbligare le persone a rimanere, non ci siamo fatti prendere per il collo dal calciatore. Era al centro del progetto ma non siamo riusciti a trattenerlo qua nonostante si sia speso anche Conte in prima persona. Nonostante il calciatore si sia messo a disposizione evidentemente non ha poi dato seguito alle sue parole. Chi rimane qui e vieni qua deve sposare il nostro progetto ed essere felice di stare qua. Come quando c’è un problema tra marito e moglie, se non va, non va”.

11:55 – Manna si esprime sul ritorno in Champions: “Stiamo lavorando per ritornare in Champions, sicuramente ci piace sognare, questo non significa non credere in altri risultati che possono essere diversi dal ritorno in Europa. Siamo però anche realisti, abbiamo consegnato a Conte la rosa solo l’ultimo giorno di mercato. Abbiamo preso un tecnico fenomenale e lo sta dimostrando”.

11:52 – Sul calcomercato: “Fare mercato a gennaio non è facile. Penso che si vada sempre a pagare qualcosa in più. Ci tengo a dire che noi abbiamo un obiettivo, Conte sa cosa fare, il mercato non è finito ieri e nemmeno il Napoli. Ci vuole obiettività e coerenza e pensiamo di averla dimostrata come nella situazione di Osimhen. Noi dobbiamo rientrare in alcuni parametri, abbiamo dei valori, siamo in utili e siamo una società solida. Noi lavoriamo e siamo concentrati sul futuro”.

11:50 – Manna commenta la mancata cessione di Rafa Marin: “Su Rafa Marin posso dire che è un calciatore su cui abbiamo investito, veniva per sostituire Ostigard. Ha bisogno ancora di ambientarsi e capire alcune dinamiche. Ci sono giocatori che stanno facendo bene nel suo ruolo. Volevo accontentarlo e cederlo al Villarreal, ma non siamo riusciti a cederlo. Ora bisogna concentrarsi sul campo, lui come altri che avevano chiesto di giocare altrove per avere più spazio”.

11:47 – Fronte Kvara e il rinnovo mancato del giorgiano, a seguire il ds si è espresso anche sul nuovo arrivato Noah Okafor: “Posso dire che il calciatore lavorava con il Paris Saint Germain già da giugno. Ci abbiamo provato con un’offerta importante ma non siamo riusciti a trattenerlo. Su Okafor è arrivato da poco, è indietro dal punto di vista della condizione, ha giocato poco, gli serve tempo per entrare in condizione. Come dice il mister c’è un metodo e va seguito”.

11:42 – Da Garnacho, Adeyemi, Saint-Maximin: Manna spiega le trattative relative all’esterno d’attacco: “Non siamo riusciti a chiudere queste trattative ma ci sono dei motivi per ognuna e non sono gli unici nomi dietro i quali abbiamo lavorato. Portare via Garnacho non era semplice, soprattutto dalla Premier spendere a gennaio non è facile. Leggo che il calciatore ha un accordo con altre società, ma non è la realtà. Il Napoli è primo in classifica con un allenatore importante in panchina, non è il Napoli a dover convincere gli altri di venire qua. Adeyemi non si è voluto spostare per motivi familiari, mentre Saint-Maxixim non si è chiuso per motivi burocratici che non si sono chiariti con il club arabo”.

11:39 – Sul rapporto con Conte e l’obiettivo stagionale: “Il percorso con Conte va avanti in maniera imporante e senza alcun intoppo. Confermo che le idee sono condivise con il mister da sempre, siamo d’accordo su tutto. Abbiamo perso Kvara, un calciatore importante. La squadra ha fatto 54 punti, dovevamo fare meglio sul mercato e potevamo farlo. L’obiettivo è ritornare in Champions e possibilmente dalla porta principale e vogliamo riuscirci”.

11:34 – Il Napoli ha sondato anche diverse poste per il difensore centrale tra cui Danilo e Comuzzo, il ds Manna si esprime sulle due trattative: “Conosco Danilo, avevamo un accordo e avevamo pressochè definito tutto, ci aspettavamo arrivasse nei giorni successivi all’accordo, il calciatore ha scelto di prendere un’altra strada, oltre il lato professionale. Purtroppo le cose sono andate in questo modo. Su Comuzzo avevamo pensato di fare un investimento sul futuro, ci permetteva di cedere Rafa Marin, aspettavamo l’ingresso di un calciatore. Abbiamo fatto due offerte concrete, quando abbiamo capito che non c’era la possibilità di andare avanti ci siamo fermati”.

11:32 – Sul discorso rinnovi di Olivera, Anguissa e Meret: “Olivera vuole rimanere, anche Alex, Anguissa ha un contratto che prevede due anni di opzione, rifaremo un altro incontro per portarci avanti con il discorso rinnovo”.

11:30 – In diretta da Castel Volturno parte la conferenza stampa di Giovanni Manna. Il ds del Napoli risponde alle domande dei giornalisti sulla sessione appena chiusa di calciomercato. Si apre subito con l’addio di Kvara: “Abbiamo provato a sanare una situazione rinnovo fino a 20 giorni prima che il calciatore decidesse di andare via. Siamo stati quasi ricattati per la cessione, c’è stato poco da fare. Abbiamo perso un calciatore importante, ma la società ha provato a trattenerlo con una proposta molto importante per rimanere qui”.