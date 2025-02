Giovanni Manna parlerà oggi in conferenza stampa a Castelvolturno, ecco dove vederla

Il calciomercato invernale è terminato due giorni fa, con il Napoli che ha acquistato 4 giocatori ( Scuffett, Hasa, Billing, Okafor ). Una sessione molto difficile per la società, che ha provato fino all’ultimo per trovare un’ala di livello per sostituire Khvicha Kvaratskhelia. Dopo aver intavolato le trattative per diversi giocatori il club ha optato, nell’ultimo giorno di mercato , a Noah Okafor proveniente dal Milan. i tifosi del Napoli sono rimasti delusi dall’operato della società, date le premesse iniziali di un possibile approdo di Alejandro Garnacho o di Karim Adeyemi, e proprio per questo motivo l’attuale direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, interverrà proprio oggi 5 gennaio in conferenza stampa per spiegare la strategia scelta e i motivi dietro alle difficoltà incontrate.

La diretta sarà visibile sul canale Youtube del Napoli a partire dalle ore 11:30.