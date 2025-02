Giovanni Manna ha fatto un bilancio sincero della situazione attuale

Giovanni Manna ha parlato oggi in conferenza a Castel Volturno. Tra cessioni eccellenti e trattative complicate, il direttore sportivo del Napoli ha tracciato un bilancio sincero della situazione attuale.

Il trasferimento di Khvicha Kvaratskhelia al Paris Saint-Germain è stato inevitabile, nonostante l’importanza del georgiano per il progetto. “Non mi piace obbligare le persone a rimanere”, ha spiegato Manna, chiarendo che il giocatore ha spinto per il trasferimento. “Abbiamo fatto il possibile, ma non ci siamo fatti ricattare”.

Manna non ha nascosto la delusione per un mercato invernale al di sotto delle aspettative. “Mercato? Né io né Conte siamo contenti. Si poteva e doveva fare meglio”, ha ammesso con chiarezza. Il direttore sportivo ha poi affrontato le difficoltà nelle trattative per Alejandro Garnacho e Karim Adeyemi. “Non siamo un club che può pagare certi ingaggi e commissioni spropositate. Bisogna lavorare con intelligenza e sostenibilità”, ha commentato, sottolineando la necessità di rispettare certi parametri.

Nonostante le difficoltà, Manna ha voluto ribadire la forza del progetto azzurro. “Qui non lavora solo Manna, Conte o De Laurentiis: qui lavora il Napoli”, evidenziando la sinergia tra dirigenza e staff tecnico. Guardando avanti, il direttore sportivo non ha dubbi sulla priorità stagionale: “Dobbiamo tornare in Champions dalla porta principale”. Manna ha chiesto compattezza e concentrazione, puntando a sfruttare al massimo il potenziale della rosa attuale.