CorrSport – Buongiorno dal 1′ contro l’Udinese: l’ex Torino si riprende la titolarità

Alessandro Buongiorno tornerà dal 1′ in campo contro l’Udinese domenica al Maradona.

Le parole dell’edizione odierna de Il Corriere dello Sport sul difensore: “Il titolare, però, è Alessandro Buongiorno, che domenica contro i friulani ritroverà quelle sensazioni perse proprio subito dopo la partita dell’andata, quando una caduta in allenamento gli procurò un brutto infortunio alla schiena. Lo stop è stato snervante, il recupero nei tempi più o meno previsti, ma ora il corazziere torinese è pronto per tornare in campo e lo farà domenica sera al Maradona, dove nelle ultime settimane c’era stato, ma solo per dare supporto psicologico ai compagni”.