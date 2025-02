Conte e il sogno scudetto – L’intera città di Napoli sostiene il comandante azzurro

Antonio Conte e il sogno scudetto.

Ne ha parlato stamane l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, secondo cui l’intera città di Napoli stima e sostiene il tecnico leccese, pronto a dare tutto per far rivivere ai napoletani e alla città di Napoli le stesse sensazioni ed emozioni di due anni fa: “Conte è il garante che si fa carico di migliaia di richieste virtuali da parte dei tifosi. La città è con lui, si fi da di lui, l’ha accolto con entusiasmo a giugno e ha apprezzato la sua fermezza, la sua personalità, la sua leadership sin dalla prima conferenza stampa. Conte, top player della panchina, non è mai stato solo un allenatore e anche a Napoli ha evidenziato il suo ruolo: allena ma vuole essere coinvolto dal club, veicola le scelte (anche di mercato) e ci mette la faccia, dice tutto senza fi ltri, come quando preparò l’addio di Kvaratskhelia o commentando le difficoltà riscontrate sul mercato”.