Cds – Okafor, spunta un retroscena sulla scelta del numero di maglia: ecco quale

Alla fine il Napoli ha puntato su Noah Okafor per rinforzare il reparto offensivo. Sicuramente non era la prima scelta, ma se messo nelle giuste condizioni l’ala svizzera può essere una risorsa importante per il mister Antonio Conte. Sicuramente una cosa che non manca al ragazzo è la personalità, infatti spunta un curioso retroscena dietro al numero di maglia scelto. A rivelarlo è l’edizione odierna del Corriere dello Sport, svelando che dietro alla scelta del numero 9 da parte del neo acquisto del Napoli, è data dall’amicizia dello svizzero con Victor Osimhen, che vestì proprio la maglia numero 9 durante la sua esperienza nel club azzurro.