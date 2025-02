Cds – Buongiorno prossimo al rientro, sarà titolare contro l’Udinese ? Ecco la decisione di Conte

14 dicembre l’infortunio. Due mesi di calvario, ma Alessandro Buongiorno adesso può lasciarsi tutto alle spalle: il difensore ha pienamente recuperato dai problemi alla schiena ed è pronto a riprendersi il posto da titolare. A rivelarlo è l’edizione odierna del Corriere dello Sport, eccone un estratto:

“Domenica contro i friulani ritroverà quelle sensazioni perse proprio subito dopo la partita dell’andata, quando una caduta in allenamento gli procurò un brutto infortunio alla schiena. Lo stop è stato snervante, il recupero nei tempi più o meno previsti, ma ora il corazziere torinese è pronto per tornare in campo e lo farà domenica sera al Maradona, dove nelle ultime settimane c’era stato, ma solo per dare supporto psicologico ai compagni. Quasi due mesi dopo, per la precisione 57 giorni, si rimetterà la maglia azzurra da titolare dopo che era andato in panchina domenica scorsa all’Olimpico contro la Roma, respirando nuovamente l’aria dei convocati “