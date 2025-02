Come riporta Sky Sport, Noah Okafor è appena atterrato a Capodichino. L’esterno arriva in prestito dal Milan per 1,5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 23 milioni. Dopo le difficoltà ad arrivare a Saint-Maximin, il ds Manna ieri pomeriggio ha virato sullo svizzero ed è riuscito a superare la concorrenza dell’Atalanta che ha provato ad inserirsi all’ultimo. Oggi inizia la nuova avventura di Okafor in azzurro.