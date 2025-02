L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul mercato invernale del Napoli. Secondo il quotidiano si poteva fare sicuramente meglio in questo mercato invernale. Conte doveva invece sostituire Kvaratskhelia, venduto al Psg: un titolare e per qualità il miglior giocatore del Napoli. Il tecnico aveva chiesto nomi all’altezza, da Garnacho ad Adeyemi, è arrivato invece un esubero del Milan come Okafor. Numericamente potrà servire, ma è chiaro che il Napoli esce indebolito da questo mercato. Sorridono invece le casse del club con 75 milioni dopo le spese estive. Molto meno sorridenti allenatore e tifosi. Anche il centrale di difesa è svanito: troppo alte le richieste viola per Comuzzo e così Marin alla fine è rimasto. Vista la classifica, valeva forse la pena fare uno sforzo maggiore.