L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul mercato invernale del Napoli. Secondo il quotidiano Conte si aspettava ben altro. Aveva chiesto un acquisto di prima per sostituire Kvaratskhelia. Il Napoli vende il georgiano al Psg ma non lo sostituisce. Sceglie Noah Okafor per completare l’organico, rimandando all’estate l’arrivo del vero erede del georgiano. E il Napoli aveva anche i soldi per provare a fare la voce grossa sul mercato. Conte voleva uno tra Garnacho e Adeyemi e il Napoli ha fatto il possibile per accontentarlo. Ma ha perso troppo tempo appresso ai capricci del Manchester e dell’esterno del Borussia Dortmund.