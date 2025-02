L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sull’acquisto di Noah Okafor da parte del Napoli. Secondo il quotidiano Okafor non era neppure la terza scelta, ma un’occasione last minute dopo che gli ostacoli burocratici hanno bloccato Saint-Maximin. Okafor è stato dunque annunciato ieri. La SSC Napoli ha comunicato di aver acquisito dall’AC Milan le prestazioni sportive di Noah Okafor con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Lo svizzero dunque si trasferisce in azzurro in prestito oneroso, da 1 milione e mezzo, con diritto di riscatto fissato a 23 milioni di euro. La durata del prestito è fino a giugno. Se gli azzurri eserciteranno il riscatto l’attaccante svizzero firmerà un contratto fino al 2029, altrimenti, a giugno tornerà al Milan.