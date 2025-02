L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il resoconto sul calciomercato invernale del Napoli. Secondo il quotidiano il Napoli, che ieri ha ufficializzato l’arrivo di Okafor in attacco si merita un 4. Fra tutte le squadre in lotta per lo scudetto, quella di Conte è l’unica a indebolirsi. Un mercato scintillante in estate con i vari McTominay, Lukaku, Buongiorno, Gilmour, Neres, Spinazzola, un mercato deprimente in inverno. La cessione di Kvaratskhelia non può essere riempita dall’acquisto di Okafor. Le difficoltà incontrate da Manna sono state tante, ma alla fine a Conte è rimasto meno di quello che aveva.