L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul mercato che attenderà il Napoli nella sessione estiva. Secondo il quotidiano il Napoli ha rimandato all’estate i grandi colpi. Sono già diversi i profili valutati per la prossima stagione per rinforzare l’organico a disposizione di mister Conte. Un nome che piace tanto, è quello di Joshua Zirkzee, alla prima stagione al Manchester United con poche soddisfazioni finora. Un talento indiscutibile, il gioiello della stagione da Champions del Bologna, alle prese con un impatto non straordinario con il calcio inglese. Quest’anno 35 presenze totali 4 gol, ed è partito titolare circa 12 volte in stagione. In attacco, occhi anche su Lorenzo Lucca dell’Udinese. Presumibile che il Napoli tornerà alla carica per Pietro Comuzzo della Fiorentina.