Il Corriere dello Sport si è soffermato sulla trattativa tra Napoli e Fiorentina che porterebbe Pietro Comuzzo a vestire la maglia azzurra: “Ultimo atto anche per Comuzzo: dentro o fuori in poche ore. Per la precisione: il Napoli ha offerto complessivamente 35 milioni di euro tra base fissa (5 per il prestito più 25 per il riscatto obbligatorio) e i bonus (5).”