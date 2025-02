Roma e Napoli a breve in campo per il riscaldamento. Partita valevole per la 23esima giornata di Serie A. Di seguito, le formazioni ufficiali:

ROMA – Svilar; Rensch, Mancini, Ndicka; Soulè, Konè, Cristante, Pisilli, Angelino; Shomurodov, El Shaarawy. All: Ranieri.

NAPOLI – Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All: Conte.