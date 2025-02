DAZN - Conte: "Mancini? Ha visto un'altra partita! Sul mercato..."

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn dopo il pareggio dell’Olimpico contro la Roma per 1-1. Ecco le sue parole:

“Le parole di Mancini? Penso che non si rende conto di quel che succede in campo. Ha detto che la Roma ha avuto tante opportunità, evidentemente è entrato più tardi in campo oppure ha visto un’altra gara. Il pareggio può capitare contro una squadra come la Roma, in casa loro ed è normale vedere la loro soddisfazione attraverso i loro occhi per questo risultato.

Potevamo fare di più nell’ultima occasione, in Europa League hanno creato la stessa opportunità e l’avevamo studiata durante la settimana, arrivavano da sette vittorie in casa ed è tosta giocare qui. Sicuramente c’è dispiacere al 92′ perchè non abbiamo sofferto, però va bene e fa parte della nostra crescita. Bisogna andare avanti e bisogna essere felici di ciò che stiamo creando.

E’ una certezza il fatto che siamo temuti, bisogna lavorare; il pareggio all’Olimpico ci sta, con Atalante, Juventus e Roma abbiamo conquistato sette punti. Se l’avessi saputo prima, ci avrei messo la firma. Bisogna continuare a crescere e lavorare.

Dipende da noi chiudere prima le gare, se raddoppi in una partita, finisce lì. Se si resta sull’1-0, può succedere qualsiasi cosa: Il mercato? La chiusura precedente era il 31 gennaio e ora chiude il 3 febbraio. Invece di abbreviare i giorni, diventano sempre di più; per noi allenatori è un periodo incredibile. Vogliamo tutti che finisca, perchè crea incertezza e così non va bene”.