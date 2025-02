LIVE – Conte in conferenza: “Abbiamo perso Kvara, ma non è stato sostituito”

LIVE – Le parole di Antonio Conte alla vigilia di Roma-Napoli

Riesce ad isolarsi dal mercato? “Chi mi conosce sa bene che non mi isolo e cerco di partecipare attivamente a tutti i problemi societari. Cerco di essere parte attiva e di dare la mia opinione. Nel mondo del calcio si è soliti togliersi il problema senza risolvere”.

Sono stati fatti danni durante il mercato? Il Napoli in questi mesi ha avuto un’evoluzione, come la spiega? “E’ inevitabile che abbiamo perso un giocatore importante come Kvaratskhelia, ma ad oggi non è stato sostituito. Non bisogna buttare fumo negli occhi. Le altre uscite sono state rimpiazzate, mentre la sua no. Non posso dire che ci siamo rinforzati o indeboliti ma a livello oggettivo c’è l’uscita di un campione”.