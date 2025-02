L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul momento che sta vivendo Romelu Lukaku. Secondo il quotidiano il Napoli è atteso dalla gara contro la Roma e può contare su un Lukaku in grande condizione fisica. L’attaccante belga sta facendo ricredere tutti coloro che lo hanno criticato per la scarsa condizione fisica delle precedenti gare in cui era facile preda dei difensori avversari. La soddisfazione più grande è quella di Antonio Conte che l’ha voluto fortemente alle sue dipendenze. Dietro questo exploit di Lukaku c’è un grande lavoro atletico e fisico. Lukaku era arrivato al Napoli fuori forma e con una preparazione atletica approssimativa. Vista la sua stazza, non si poteva pretendere che in poco tempo potesse subito mettersi in forma. Conte e lo staff hanno aspettato Big Rom il quale ha fatto un lavoro eccellente sotto questo punto di vista. Infatti ha perso 9 chili rispetto al primo giorno in cui è arrivato a Castelvolturno.