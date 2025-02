L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul mercato del Napoli in entrata. Secondo il quotidiano il Napoli continua a lavorare sul mercato e non ha intenzione di mollare Pietro Comuzzo della Fiorentina. Per Comuzzo, 20 anni da compiere a febbraio la Fiorentina è arrivata a chiedere 40 milioni di euro. L’ambiente viola, non ha preso per niente bene l’ipotesi della cessione di Comuzzo e così Commisso ha alzato il prezzo. Eppure, il Napoli s’è già spinto molto per Comuzzo con 5 milioni per il prestito, più 25 per il riscatto, più 5 di bonus. per un totale di 35 milioni. C’è ancora un po’ di tempo a disposizione, il gong del mercato suonerà lunedì a mezzanotte, ma domani la Viola giocherà in campionato contro il Genoa e le eventuali modalità di impiego di Comuzzo saranno indicative. Va da sé che la giornata di campionato rappresenterà un ostacolo e dunque oggi andranno in scena contatti roventi e magari decisivi.