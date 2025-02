L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla trattativa ormai sfumata per portare Alejandro Garnacho. Secondo il quotidiano il Napoli non è riuscito a portare a casa i rinforzi sperati da mister Conte. Il primo nome sulla lista era quello di Garnacho, ma l’operazione sembra essere tramontata. Gli azzurri hanno deciso di virare su altri obiettivi viste le difficoltà dell’operazione. Manna ha provato a tenere aperti fino alla fine i contatti con lo United. L’ultima valutazione era di 55 milioni per il club inglese e 10 milioni lordi l’ultima richiesta del suo entourage, ma niente da fare. I 70 milioni incassati dal Psg per la cessione di Kvaratskhelia hanno prodotto un effetto cappio: tutta Europa sa che il Napoli ha un tesoro e i prezzi, già lievitati enormemente sono cresciuti ancor di più.