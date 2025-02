L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle condizioni di Alessandro Buongiorno. Secondo il quotidiano Buongiorno è da considerarsi recuperato in vista del match di domani contro la Roma, ma Antonio Conte non lo rischierà, quindi l’ex Torino dovrebbe partire dalla panchina. Il Napoli, invece, è reduce da sette successi consecutivi, ma domani arriverà all’appuntamento ancora senza Olivera, fuori dalla vigilia contro la Juve per una lesione al soleo della gamba sinistra. Buongiorno, invece, ha ricominciato ormai da un po’ a lavorare insieme con il gruppo e punta alla convocazione. A giocare dal primo minuto, però, sarà ancora Juan Jesus al fianco di Rrahmani, con Di Lorenzo e Spinazzola sulle fasce e Meret in porta.